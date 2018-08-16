Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Шушунова умерла в 49 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова ушла из жизни в возрасте 49 лет. По предварительной информации причиной смерти стало воспаление легких.

Об этом сообщает Федерация спортивной гимнастики РФ. "От имени гимнастической общественности Сибири выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины олимпийской чемпионки Елены Львовны Шушуновой, внесшей большой вклад в развитие спортивной гимнастики России. Скорбим вместе с Вами", – говорится в соболезновании ФСГР.

Елена Львовна Шушунова родилась 23 мая 1969 года в Ленинграде. В гимнастику пришла в 6-летнем возрасте, а уже в 10 лет выполнила норматив мастера спорта. Чемпионка XXIV Олимпийских игр в Сеуле (1988) в личном первенстве и в командном зачете, победитель Кубка мира (1986), 5-кратная чемпионка Европы (1985, 1987), 2-кратный призер чемпионата Европы (1987), 3-кратная победительница Игр Доброй (1986), неоднократная чемпионка СССР, обладательница Кубка СССР в многоборье (1983). Е.Шушунова установила абсолютный рекорд на Всемирной универсиаде в 1987 году, выиграв все шесть золотых медалей.