Подозреваемый в получении взятки мэр Оренбурга проведет в СИЗО два месяца

Задержанного пару дней назад мэра Оренбурга Евгения Арапова арестовали на два месяца по решению Ленинского районного суда.

Решение 16 августа озвучил судья Виктор Афанаскин, передает ТАСС. Арапов будет находиться под стражей в оренбургском следственном изоляторе №3 до 14 октября. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток.

Мэр Оренбурга Евгений Арапов был задержан по подозрению в получении 600 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство в области строительства 14 августа. По мнению следствия, 400 тысяч из этой суммы получил сам Арапов, еще 200 достались его заму.