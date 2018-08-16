СКА обменял защитника Дыбленко в «Спартак». Игрок так и не провел за армейцев ни одного официального матча

Хоккейный клуб СКА расстался с защитником Ярославом Дыбленко. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, игрок был отдан московскому «Спартаку» в обмен на денежную компенсацию.

Отметим, что Дыбленко так и не успел сыграть за СКА ни одного официального матча. В 2017 году за права на защитника петербуржцам пришлось отдать «Спартаку», который тогда ими владел, нападающего Александра Хохлачева.

Однако Дыбленко провел весь сезон 2017/18 в Северной Америке, играя за фарм-клуб «Нью-Джерси Дэвилз» – «Бингхэмтон Дэвилз». На его счету 8 (2+6) очков в фарм-лиге АХЛ. В основную команду пробиться Дыбленко так и не удалось. По окончании сезона с ним был расторгнут контракт. Игрок вернулся в Россию и в мае 2018-го подписал четырехлетний контракт со СКА.

Предсезонную подготовку защитник начал вместе с армейцами, но был обменен в «Спартак», так и не дождавшись начала сезона, который стартует 1 сентября матчем «Ак Барс» – СКА в Казани. Таким образом Дыбленко пробыл игроком СКА меньше трех месяцев.

Ранее «Фонтанка» писала о серьезных изменениях в составе петербургского клуба, которые позволили сэкономить около одного миллиарда рублей.