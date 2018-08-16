Структура «Метростроя» задолжала рабочим 29 млн рублей

Компания СМУ-11 «Метрострой» задолжала своим сотрудникам 29 млн рублей. Зарплату им не платят с июня. Об этом «Фонтанке» 16 августа рассказал один из рабочих строительно-монтажного управления. Информация о задолженности также подтверждается отчетом государственной инспекции труда в Петербурге.

«Задержки выплат заработной платы связаны со сложной процедурой прохождения средств через счета судебных приставов. СМУ-11 сейчас находится под внешним управлением и проходит процедуру банкротства, что, к сожалению, сказывается на сотрудниках, ожидающих заработную плату. Со своей стороны, ОАО «Метрострой» продолжает осуществлять выплаты подрядной организации, а значит, деньги до сотрудников обязательно дойдут. С опозданием, но заработная плата будет выплачена», – сообщили в головном офисе «Метростроя».

СМУ-11, которое ударными темпами строило станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», а сейчас работает на «Дунайской» и «Театральной», скоро прекратит свое существование. Подрядчик задолжал налоговой более 1 млрд рублей. Решение о ликвидации пока не принято, но это вопрос времени. В ОАО «Метрострой» пообещали, что не будут увольнять сотрудников и переведут коллектив в состав другого управления.