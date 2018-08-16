В горах Кабардино-Балкарии разбился украинский альпинист

В горах Кабардино-Балкарии разбился украинский альпинист, об этом 16 августа сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР в 15:40 мск. Согласно первичным данным, в Черекском районе на горе Малый-Укью (высота 3800 метров), при прохождении туристического маршрута сорвался со скалы зарегистрированный альпинист-одиночка из Украины 1984 года рождения.

На место происшествия на вертолете вылетели спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Уже в 16:14 поисковая операция завершилась. "Тело погибшего альпиниста было эвакуировано на вертолете в поселок Кашхатау и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов", – сообщают в ГУ МЧС по КБР.

Напомним, что сегодня спасатели вывезли с Эльбруса получившего травмы российского альпиниста.