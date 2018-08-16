Под Хабаровском перекрыли трассу: на неё садятся боевые самолёты

Оживлённая трасса в Хабаровском крае является запасной полосой для гражданской авиации, поэтому в том, что там начали садиться самолёты, никакого ЧП нет. Однако очевидцев это зрелище впечатлило, впечатляет и снятое ими видео: воздушные машины пролетали в считаных метрах над стоящими автомобилями.

Военные 16 августа перекрыли автодорогу Хабаровск – Комсомольск в связи с учениями боевой авиации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В течение нескольких дней боевая авиация будет имитировать взлёт-посадку на проезжей части на участке трассы с 91-го по 93-й километр.

«Этот аэродромный участок трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре предназначен для рассредоточения боевой авиации в случае военной угрозы, также является запасной полосой для гражданской авиации», – пишет издание.

Видео: YouTube/Хабаровский край сегодня