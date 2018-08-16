18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +24
$ 66.89р
76.06р
17:54 16.08.2018
Расширенный поиск

Финляндия
16.08.2018 16:49
Печать

Финского депутата, который потратил за два месяца 3000 евро на такси, попросили пересесть на метро

Финские СМИ подсчитали, сколько народные избранники Суоми тратят на такси. Оказалось, что больше всего бюджетных денег уходит на комфортные поездки депутата «Синих» (партия откололась от «Истинных финнов») Веса-Матти Саараккалы. В июне — июле его общий счёт за услуги такси составил 3000 евро. Саараккала живёт в пригороде Хельсинки Эспоо и довольно часто ездит на работу из дома на такси.

По данным Iltalehti, в парламенте обратили внимание на чрезмерные расходы и посоветовали депутату использовать более бюджетные способы передвижения, намекая на общественный транспорт, проезд в котором для народных избранников бесплатный.

Чтобы добраться из района Сауналахти общественным транспортом, нужно использовать метро и автобус. Дорога занимает примерно час.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 17:48

«Богемия» получила инженерное оснащение

Строительство дома бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» возводит в Московском районе, подошло к финальной стадии
Фестиваль Geek Picnic
16.08.2018 16:38

Группа ЦДС приглашает на Geek Picnic

Группа ЦДС приглашает петербуржцев стать героями «Матрицы», «Звездных Войн» и «Мстителей». Попробовать себя в качестве звезды короткометражного видео можно на международном фестивале Geek Picnic
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 15:06

В «Цивилизации» построен первый детский сад

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого детского сада в жилом комплексе «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга
Setl City
16.08.2018 12:03

Setl City приступает к чистовой отделке квартир в первой очереди ЖК «Палацио»

Компания Setl City приступает к чистовой отделке в домах первой очереди ЖК «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова
16.08.2018 12:00

«Алмаз – Антей» представит свои разработки на форуме «Армия-2018»

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2018».
ГК «Эталон»
15.08.2018 17:37

ЖК «Дом на Блюхера» получил аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовало жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Александр Никифоров/ГК "Пионер"
15.08.2018 15:58

ГК «Пионер» приняла участие в спортивных состязаниях

Представители девелоперской компании ГК «Пионер» приняли активное участие в спортивных соревнованиях, приуроченных к празднованию Всероссийского Дня строителя.
скриншот с сайта http://www.adm-pushkino.ru
15.08.2018 15:28

В Шушарах открылся новый детский сад

9 августа торжественно открыт детский сад в Пулковском отделении Шушар. Детский сад №47 рассчитан на 140 мест, или шесть групп: одна группа для детей раннего возраста, а остальные пять – для дошкольников
ПАО «Группа ЛСР»
15.08.2018 15:21

Бизнес-центр «Группы ЛСР» на Невском заполнен на 90%

Пул арендаторов особняка на Невском проспекте, 68, который находится в собственности «Группы ЛСР», пополнился еще одним крупным брендом. Компания РТЛабс арендовала офис на третьем этаже здания. Организация заняла помещение площадью чуть более 166 кв. м
Setl City
15.08.2018 11:47

Setl City вышла во второй тур конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Элитный ЖК «Дом на Кирочной» от Setl City номинирован на получение премии PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 по итогам отборочного тура в категории «Жилая недвижимость. Регионы»
АО «Строительный трест»
14.08.2018 17:40

Пятый лот ЖК «Капитал» введен в эксплуатацию

Компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого комплекса «Капитал» в Кудрово
ГК «Эталон»
14.08.2018 16:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» проплыл на доске по каналам Санкт-Петербурга

Талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот – принял активное участие в III международном фестивале «Фонтанка-SUP 2018», который состоялся в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя