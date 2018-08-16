Финского депутата, который потратил за два месяца 3000 евро на такси, попросили пересесть на метро

Финские СМИ подсчитали, сколько народные избранники Суоми тратят на такси. Оказалось, что больше всего бюджетных денег уходит на комфортные поездки депутата «Синих» (партия откололась от «Истинных финнов») Веса-Матти Саараккалы. В июне — июле его общий счёт за услуги такси составил 3000 евро. Саараккала живёт в пригороде Хельсинки Эспоо и довольно часто ездит на работу из дома на такси.

По данным Iltalehti, в парламенте обратили внимание на чрезмерные расходы и посоветовали депутату использовать более бюджетные способы передвижения, намекая на общественный транспорт, проезд в котором для народных избранников бесплатный.

Чтобы добраться из района Сауналахти общественным транспортом, нужно использовать метро и автобус. Дорога занимает примерно час.