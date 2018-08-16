Кировский участковый оказался под следствием за то, что избил мужчину, пожаловавшегося на соседей-наркоманов

Кировского полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств в отношении жителя поселка Стрижи. Об этом «Фонтанке» 16 августа сообщили в региональном следственном управлении.

Как стало известно изданию, житель поселка Стрижи (пригород областного центра) неоднократно жаловался сотрудникам местного отделения полиции на своих соседей-наркоманов, но меры в отношении нарушителей порядка не принимались. В итоге мужчина пришел к участковому и в грубой и агрессивной форме потребовал принять его заявление и навести порядок.

Участковому не понравилось поведение заявителя, он начал избивать потерпевшего, нанося ему удары по голове и телу. После этого сотрудник правопорядка отвел мужчину в одно из помещений, распылил там перцовый газ и закрыл кабинет на ключ.

Потерпевший позднее написал заявление на обидчика и зафиксировал побои. Эксперт пришел к выводу, что удары участкового не навредили здоровью жителя поселка.

Избиение произошло весной, однако участковый был задержан лишь 16 августа. На данный момент он уже не работает в правоохранительных органах.

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