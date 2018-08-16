Приемная кампания в Европейском университете стартует 21 августа
Европейский университет Петербурга, получивший лицензию с четвертой попытки, начнет принимать документы на поступление уже с 21 августа. Как сообщила «Фонтанке» руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова, будущие студенты могут подать заявления со следующей недели. Приемная кампания продлится до 12 сентября включительно.
В этом году вуз ждет только магистрантов. Так как на подготовку к учебному году потребуется больше времени, то он начнется с 1 октября. Обучаться в университете будет несколько сотен студентов, часть из которых – это восстановившиеся учащиеся, которые не смогли закончить образование из-за отзыва лицензии.
Напомним, что Рособрнадзор снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью 10 августа. Через несколько дней после этого университет объявил о старте приемной кампании, не назвав, однако, точных дат.
Справка:
Гонения на Европейский университет начались в 2016 году. По сути, их инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловались на то, что их заставляли писать работы в защиту ЛГБТ. Некоторые связывали полосу невезения с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина (членом попечительского совета вуза) — будто бы проблемы были выгодны его политическим конкурентам. Последние два года Европейский выполнял функции научного центра. Защитники университета митинговали, писали петиции, письма и запросы.
Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.