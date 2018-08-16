Приемная кампания в Европейском университете стартует 21 августа

Европейский университет Петербурга, получивший лицензию с четвертой попытки, начнет принимать документы на поступление уже с 21 августа. Как сообщила «Фонтанке» руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова, будущие студенты могут подать заявления со следующей недели. Приемная кампания продлится до 12 сентября включительно.

В этом году вуз ждет только магистрантов. Так как на подготовку к учебному году потребуется больше времени, то он начнется с 1 октября. Обучаться в университете будет несколько сотен студентов, часть из которых – это восстановившиеся учащиеся, которые не смогли закончить образование из-за отзыва лицензии.

Напомним, что Рособрнадзор снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью 10 августа. Через несколько дней после этого университет объявил о старте приемной кампании, не назвав, однако, точных дат.