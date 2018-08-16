Совершившие двойное убийство в Купчино открыли газ в квартире, надеясь на взрыв. Но даже пожар не дал замести следы

Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве брата и сестры в квартире на Загребском бульваре. Одного нашли в Петербурге, другого настигли в Курской области. Оба ранее судимы, сообщает городское управление Следственного комитета 16 августа.

Как полагает следствие, 31-летний и 32-летний приятели, опьянённые алкоголем, нанесли хозяевам квартиры несколько ударов режущим предметом. Когда брат с сестрой перестали дышать, визитёры вынесли из дома телевизор, ювелирные изделия и другие личные вещи жертв. Затем преступники подожгли квартиру и открыли газовые конфорки, с расчётом, что взрыв уничтожит пребывание незваных гостей и замаскирует убийство под несчастный случай.

Напомним, 51-летние близнецы были найдены в 27-м доме по Загребскому бульвару около полуночи 13 августа. Колото-резаные раны на телах у обоих были заметны, несмотря на сильные ожоги. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».