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Генерал-лейтенант ФСО обвинен в хищениях на резиденции Путина. Он написал научное пособие о грамотных тратах денег при госзакупках

 

Следственный комитет завершил расследование дела о хищениях на реконструкции резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, сообщает 15 августа  "Коммерсантъ". Организатором преступного сообщества сочтен Дмитрий Михальченко. В список обвиняемых включен генерал-лейтенант ФСО, бывший руководитель Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) Игорь Васильев. Ему вменена статья 160 УК «Растрата».

Васильев является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По данным сайта госзакупок, СИТО не заключала сама контракты, заказчиками выступали ее управления – вооружения, капстроительства, жилобеспечения и инженерно-эксплуатационное. Но Васильев с 2013 года обладал правом электронной подписи.

В должности руководителя СИТО генерал-лейтенант членствовал в правительственных комиссиях. По изменению их состава можно примерно определить время увольнения из ФСО. В научный совет при Совбезе России генерал был включен указом президента 22 марта 2017 года, на следующий день после возбуждения уголовного дела. Он также состоял в военно-промышленной комиссии, но в редакции указа Путина от 8 сентября 2017 года Федеральную службу охраны в коллегии представлял уже начальник управления вооружения Юрий Титов. То есть увольнение Васильева состоялось примерно через год или даже больше после отставки его шефа Евгения Мурова, который написал рапорт 26 мая 2016 года.

Фото: кадр из видео/YouTube/Pervy Oblastnoy

Игорь Васильев – кандидат технических наук. В 2012 году в соавторстве с другими сотрудниками выпустил для Академии ФСО научную статью «Формирование вариантов планов долгосрочного развития сложных организационно-технических систем с приоритетами под выделенные ассигнования».

«В статье представлена модель распределения ассигнований… при финансировании серийных закупок и ремонта», – говорится в аннотации. Следствие полагает, что преступное сообщество во главе с Михальченко и генерал-лейтенант участвовали в хищении 1,2 млрд рублей при исполнении госконтракта на реконструкцию резиденции в Ново-Огарево. Заказчиком выступала ФСО, подрядчиком – подведомственное ей ФГУП «Атэкс». На субподряд брались компании, подконтрольные холдингу Михальченко «Форум».

Контракт на строительство дома приемов, гостиницы, гаража, КПП, котельной стоимостью 5,7 млрд рублей был заключен в декабре 2012 года. «Атэкс» проавансировал субподрядчиков на 2,6 млрд. Исполнение должно было быть закрыто в 2014-м, но этого не случилось. Игорь Васильев отвечал за контроль расходования бюджетных средств.

До Дмитрия Михальченко обвинение в организации преступного сообщества (статья 210, часть 1 УК) предъявлено бывшему главе ФГУП «Атэкс» Андрею Каминову и руководителю «Балтстроя» Дмитрию Сергееву. В деле также фигурируют заместитель Каминова Станислав Кюнер, владелец «Стройкомплекта» Дмитрий Торчинский, директор «Стройфасада» Сергей Литвинов, совладельцы компании «Климат проф» Сергей Перевалов и Александр Родионов. Обвиняемые скоро начнут знакомиться с материалами дела.

До Игоря Васильева общественность хорошо знала только одного генерал-лейтенанта ФСО. Экс-начальник Кавказского управления Геннадий Лопырев получил десять лет за взятки при строительстве объектов в Сочи.

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