Немолодая, но начинающая водитель и юноша со стажем сбили женщин в Петербурге и области

Два пешехода серьёзно пострадали в результате ДТП в Петербурге и его пригороде Сосновом Бору (Ленобласти) 16 августа. Оба, точнее, обе женщины, по предварительным данным, оказались на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7 часов утра в Сосновом Бору на Копорском шоссе, 30, 57-летняя автомобилистка на «КИА Рио» сбила 30-летнюю женщину. Пешеход в тяжёлом состоянии была госпитализирована.

Стаж водителя – около полугода, с марта 2018 года.

Около 13:10 на Прибрежной улице, 8, в Невском районе Петербурга 22-летний мужчина на «БМВ» сбил 84-летнюю женщину. У неё также зафиксированы тяжёлые травмы. Стаж водителя на этот раз больше, хотя он и молод, – 4 года.

«У машины тормозной путь начался с пешеходного перехода», – рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Игорь.

Фото: Юлия Карпова/vk.com/spb_today

По обоим ДТП полиция проводит проверки.