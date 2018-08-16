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16.08.2018 16:38
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Группа ЦДС приглашает на Geek Picnic

Группа ЦДС приглашает на Geek Picnic

Фестиваль Geek Picnic

Группа ЦДС приглашает петербуржцев стать героями «Матрицы», «Звездных Войн» и «Мстителей». Попробовать себя в качестве звезды короткометражного видео можно на международном фестивале Geek Picnic.

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 августа.

Группа ЦДС выступит партнером крупного международного фестиваля Geek Picnic, посвященного достижениям науки и техники, а также различным культурным явлениям, таким как научная фантастика, комиксы, музыка и многое другое.

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 августа. Площадкой для фестиваля уже традиционно станет Елагин остров. 

В своей зоне ЦДС обустроит съемочный павильон, где все желающие смогут сняться в эпизодах культовой «Матрицы», «Звездных Войн» или «Мстителей». Короткие видео сделают из вас кинозвезду и позволят лучше разобраться в особенностях съемочного процесса.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

«Научная фантастика, комиксы и косплей уже давно стали ярким явлением современной массовой культуры, – отмечает директор Управления рекламы, pr и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – Достижения современной науки и техники позволяют не только добиться прорывных результатов в медицине или атомной энергетике, но и оказывают серьезное влияние на досуг людей по всему миру. Geek Picnic – это уникальный фестиваль, который позволяет наглядно увидеть взаимосвязь между современными технологиями и производимым ими культурным эффектом. Наша компания рада возможности стать партнером подобного знакового мероприятия и внести свой вклад в его развитие».

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 21 жилом комплексе. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость. 

Справка о Группе ЦДС

 

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