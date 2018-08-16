«Аталанта» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони за 1 млн евро с опцией выкупа за 15 млн

Футбольный клуб «Аталанта» договорился о переходе полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Как сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своем сайте, речь идет о годичной аренде с возможностью последующего выкупа. Стоимость аренды составит 1 млн евро, выкуп – 15 млн евро.

Как утверждает инсайдер, уже в ближайшие часы Ригони должен прибыть в Италию для завершения сделки.

Эмилиано Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» (Авельянеда, Аргентина) летом 2017 года за 10,5 млн евро. В сезоне-2017/18 футболист сыграл в 17 матчах Российской премьер-лиги, в которых сделал две результативные передачи.