Выселение для петербургского «Мемориала» стало неожиданностью. Ещё зимой Смольный сам предлагал продлить аренду

Решение об отказе в аренде петербургскому «Мемориалу» принято голосованием на заседании Городской комиссии по распоряжению имуществом. Для правозащитников такой поворот стал внезапным, ведь ещё полгода назад чиновники сами торопили с оформлением необходимых документов.

Как объяснили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений 16 августа, решение о выселении правозащитников с Разъезжей улицы приняла Городская комиссия по распоряжению имуществом с помощью голосования. Теперь «Мемориалу» направят уведомление об отказе от договора аренды и дадут трёхмесячный срок на переезд.

«Гражданский кодекс дает право любой из сторон договорных отношений, в случае нахождения договора на неопределенном сроке, отказаться от договора в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления. 610 ст. ГК», — подчеркнули в КИО.

По словам исполнительного директора петербургского «Мемориала» Галины Школьник, отказ стал для активистов неожиданностью. Ещё зимой Смольный сам предлагал правозащитникам остаться на Разъезжей.

«Где-то с конца 2017-го — начала 2018 года очень оживились наши отношения. И нам было снова предложено написать заявление, указать там срок аренды, что мы и сделали: приложили учредительные документы, в том числе устав. Нам было сказано, что всё будет рассмотрено своевременно по порядку», — сказала Школьник.

Она отметила, что в прошлом году в «Мемориал» неоднократно приходила полиция и «необоснованно» предлагала предъявить документы, в том числе и по бухгалтерии. Но общественники отказали.

Сейчас представители «Мемориала» намерены прояснить ситуацию, запросить у Смольного причину перемены настроений.

Общество «Мемориал», основной задачей которого является исследование политических репрессий в СССР, находится на Разъезжей улице, 9, с 1997 года. В последний раз договор аренды с городом заключили в январе 2011 года на семь лет, его срок закончился, и в январе 2018 года «Мемориал» обратился в комитет имущественных отношений с просьбой вновь продлить аренду. Но в ответ получил отказ.