Навальный в новом расследовании ФБК рассказал о якобы 400-метровой квартире спикера Госдумы Вячеслава Володина

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выпустил на канале новое расследование. На сей раз под прицелом российского оппозиционера оказался спикер Госдумы, единорос и пропагандист пенсионной реформы Вячеслав Володин, точнее, его мама.

Навальный заявил, что 82-летняя Лидия Барабанова якобы владеет квартирой на Воробьевых горах площадью 400 квадратных метров. По оценке ФБК, стоит такая жилплощадь никак не меньше 230 миллионов рублей, что равняется 18 000 средних российских пенсий.

О Лидии Барабановой известно немного. Навальный утверждает, что до выхода на пенсию женщина работала воспитательницей в детском саду и учительницей начальных классов. Но в 72 года женщина решила зарегистрировать свой первый бизнес. Теперь, по данным ФБК, она руководит 10 компаниями.

Навальный назвал Барабанову фиктивной собственницей жилья и бизнеса. Он настаивает на том, что всем владеет Володин, которого оппозиционер обвиняет в коррупции. ФБК собирается подать «все соответствующие заявления».