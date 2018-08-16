Renault знакомит с семейством, предназначенным для российских дорог

На Московском международном автомобильном салоне Renault представит обновленное семейство своих популярных автомобилей «с внедорожным характером», сообщает 16 августа пресс-служба компании. Конкретно речь идет о модернизированных Sandero Stepway, кросс-седане Logan Stepway и грузопассажирском Dokker Stepway.

Все модели серии Stepway лучше предыдущих приспособлены для эксплуатации в российских «(вне)дорожных» условиях, у них увеличенный до 195 мм клиренс и круговой защитный пластиковый «обвес». Правда, специально для города Renault предлагает для Logan Stepway и Sandero Stepway новую серию Stepway City, отличительная особенность которой — наличие автоматической бесступенчатой трансмиссии CVT X-Tronic.

Но все же стихия Stepway — это российские проселки, машины идеально подходят для тех, у кого есть дачи, а также для любителей активного образа жизни. Впервые для Stepway-серии будет доступна новая MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto® и CarPlay®, что позволит использовать смартфон как часть мультимедийной и навигационной системы автомобиля.

Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются двигателями объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.) с механической и автоматическими коробками передач. Для Renault Dokker Stepway, как и в его классической версии, будут предлагаться бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и один из лучших в классе 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Сборка кроссовера Sandero Stepway и кросс-седана Logan Stepway налажена на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти.