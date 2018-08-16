Ту-160 впервые в истории выполнили посадку на аэродром Анадырь

Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь на Чукотке в рамках летно-тактического учения дальней авиации, сообщает Минобороны России 16 августа.

Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров.

Летно-тактическое учение, в котором задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе мероприятия летный состав отработает полеты на боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Коми и полеты с дозаправкой в воздухе.