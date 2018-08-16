Верховный суд окончательно запретил Смольному использовать туристический логотип студии Артемия Лебедева

Верховный суд поставил точку в споре между петербургским УФАС и Смольным по поводу использования логотипа Артемия Лебедева.

15 августа он отказал в передаче для рассмотрения кассационных жалоб комитету по туризму Петербурга и ООО «Студия Арт. Лебедева», а значит, подтвердил законность решения и предписания выданных ранее петербургским УФАС комитету, отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, спор между антимонопольщиками и чиновниками тянется с 2016 года. Поводом стало заявление в УФАС, которое подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания утверждала, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» в условиях конфиденциальности заключили договор на разработку туристического логотипа Петербурга. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Однако тот факт, что закупка производилась без открытого конкурса, создал дискриминационные условия для других участников рынка.

Антимонопольщики потребовали расторгнуть договор и прекратить использование символики. Смольный оспорил предписания в суде. Во время судебных тяжб весы Фемиды склонялись на сторону то чиновников, то антимонопольщиков. В апреле 2017 года кассационная инстанция подтвердила правоту УФАС и предписала Смольному расторгнуть договор со «Студией Артемия Лебедева».

Комитет по туризму сообщил ведомству, что расторг договор со студией 29 мая, но при этом продолжил использовать ее логотипы в период чемпионата мира по футболу.