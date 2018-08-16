В «Цивилизации» построен первый детский сад

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого детского сада в жилом комплексе «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.

Новое дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 12 групп для 220 малышей. Это отдельно стоящее трехэтажное здание площадью чуть более 5,6 тыс. кв. м, расположенное на Октябрьской набережной, дом 40, корпус 2, литер Г2. В детском саду есть игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет, столовая, музыкальный и спортивный залы, а также бассейн. На территории детского сада разместились многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны.

Жилой комплекс «Цивилизация» – один из масштабных проектов «Группы ЛСР», который строится между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Крыленко в Невском районе Санкт-Петербурга. В нем можно приобрести как комфортные однокомнатные квартиры от 35 кв. м, так и просторные трехкомнатные максимальной площадью до 88 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 77,5 тыс. рублей.

Ландшафтное благоустройство «Цивилизации» включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной. Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. Во дворе домов появятся тренажерные и детские площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.

На первых этажах жилых корпусов разместятся магазины и сервисные предприятия, а всего в десяти минутах езды от комплекса располагаются несколько крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, множество социальных объектов. В составе проекта: 2 школы, 4 детских сада, инновационное детское учреждение, объединяющее начальную школу и детский сад, а также многоярусные паркинги.

По мосту Александра Невского можно быстро добраться до центра города. Станция метро «Улица Дыбенко» – в 15 минутах ходьбы от «Цивилизации», а близость к КАД обеспечит удобный выезд за город.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/