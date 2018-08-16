Перевернутый вагон “Уралхима” удобрил пути у ж/д станции Предпортовая в Петербурге

Груженый вагон «Уралхима» перевернулся на путях недалеко от станции Предпортовая в Московском районе Петербурга.

О происшествии 16 августа сообщили пользователи соцсетей. К посту прилагаются фото, на которых виден уралхимовский вагон, лежащий на боку. Из состава на пути высыпались минеральные удобрения, которые компания отправила своему петербургскому клиенту.

Как рассказала в комментариях сотрудница станции Предпортовая, вагон перевернулся на «путях необщего пользования», то есть не принадлежащих Октябрьской железной дороге. Эти пути, по словам девушки, используются не чаще 2 – 3 раз в сутки.