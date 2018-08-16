Финский президент вместо подарков на свой юбилей попросил пожертвовать на благотворительность

Президенту Финляндии Саули Ниинистё 24 августа исполнится 70 лет, и юбилейный день рождения он проведёт на работе, сообщает канцелярия президента 16 августа.

Подарков президент не ждёт. Приятным воспоминанием о юбилее Ниинистё будет считать благотворительные взносы в пользу нуждающихся. Глава государства в качестве «поздравительных» выбрал фонд поддержки молодых людей, оказавшихся под угрозой маргинализации (Tukikummit-säätiö), и организацию Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry, которая помогает обездоленным.

В Финляндии активно продвигают образ президента как человека из народа. Он проводит вечер после саммита Путина и Трампа в соседнем баре, сам забирает новорождённого ребёнка из самого обычного роддома, ходит в супермаркет за подгузниками, занимается подсчётом детёнышей сайменской нерпы, играет в хоккей на открытых катках, летает на рейсовых самолётах.