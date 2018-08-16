Порошенко готов поменять 11 россиян на украинских заключенных

Президент Украины собирается помиловать российских граждан в обмен на возвращение в республику осужденных в России украинцев.

«Уже 11 российских граждан, которые осуждены на Украине за тяжелые преступления против независимости, обратились к президенту Путину с просьбой вернуть их назад в РФ в обмен на украинцев», – об этом 16 августа на своей странице в «Фейсбуке» написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что президент республики Петр Порошенко дал свое согласие на осуществление обмена. Однако сейчас украинская сторона ждет ответа от российских властей.

Ранее Геращенко назвала имена россиян, которых Украина готова поменять на украинцев, включая голодающего уже более 90 дней режиссера Олега Сенцова.

Напомним, что возможный обмен заключенными президенты России и Украины обсудили еще 21 июня, однако о конкретных решениях тогда объявлено не было.