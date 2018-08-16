Малафеев: Когда-то «Зениту» было достаточно 15 минут, чтобы забить 4 мяча, а сейчас в наших руках целых 90

Заместитель спортивного директора футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев, судя по всему, с оптимизмом оценивает шансы «Зенита» пройти минское «Динамо» в ответном матче в четверг, 16 августа.

«Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтобы вытащить игру и забить 4 мяча, а сейчас в наших руках целых 90 минут. Одна команда, одна цель», – написал Малафеев.

Свой комментарий экс-вратарь «Зенита» сопроводил кадрами из матча группового этапа Лиги Европы сезона-2016/17, когда петербуржцы проигрывали к 76-й минуте 0:3, но сумели за оставшееся время забить четыре гола и добыть победу.

Отметим, что трое из четырех авторов голов «Зенита» в том матче сейчас не играют за сине-бело-голубых по разным причинам. Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок в прошлом сезоне, Жулиано в августе 2017-го перешел в «Фенербахче», Лука Джорджевич в июле 2018-го был отдан в аренду в тульский «Арсенал». И только Роберт Мак, вернувшийся этим летом из аренды, под руководством нового главного тренера Сергея Семака вновь начал стабильно играть за «Зенит».

В ответном матче «Зенита» с минским «Динамо» петербуржцам необходимо забивать минимум пять голов, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы. В первом матче 9 августа в Минске сине-бело-голубые проиграли 0:4.