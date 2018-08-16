«Мост глупости» взялся за старое. «Балка глупости» на подхвате

В Петербурге зачастили «винни-пухи», не пролезающие по высоте под препятствиями.

«Классическое» ДТП случилось днём 16 августа в Кудрово около торгового центра «Мега Дыбенко». «Газель» сложилась, не пройдя под ограничителем высоты, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Объезжать стоящую машину, по его словам, помогает регулировщик. Никто не пострадал.

Напомним, этот ограничитель вошёл в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости». Его даже несколько раз выворачивали «с корнем».

И сразу две «Газели» остановил «мост глупости» на Софийской улице – сначала 14-го, а потом 15 августа. Теперь счёт – 154, объявляет твиттер моста @FoolsBridge.

Ну что, как в старые добрые (или не очень) времена. По одной Газельке в день?

154я! pic.twitter.com/10hwG4Evgr — Мост глупости (@FoolsBridge) 15 августа 2018 г.

Скучный сегодня день. Даже 153я Газель не смогла толком заехать под Мост глупости...

На грани зачета. pic.twitter.com/p7FPNKmmlh — Мост глупости (@FoolsBridge) 14 августа 2018 г.

После того, как городская администрация в начале лета приняла меры для снижения аварийности на Софийской улице, аварий стало заметно меньше. Но всё же, как мы видим, ни жёсткая планка, ни яркая разметка, ни лежачий полицейский, ни предупреждающий плакат не являются панацеей.