Единственным дзюдоистом сборной России на летней юношеской Олимпиаде стал спортсмен из петербургского «Отечества»

Определился единственный представитель сборной России на III летних юношеских Олимпийских играх в соревнованиях по дзюдо. По решению тренерского совета национальной команды, им стал 16-летний спортсмен Абрек Нагучев, представляющий петербургское Общество спортивных единоборств «Отечество» под руководством Бориса Ротенберга. Нагучев выступит в категории до 66 кг.

На счету Нагучева бронза чемпионата мира (2017) и золото чемпионата Европы (2018).

По регламенту юношеских Олимпийских игр, страну представляет единственный спортсмен из всех весовых категорий.

III летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Российские дзюдоисты еще ни разу не уезжали с этих соревнований без медалей. На первой юношеской Олимпиаде в 2010 году в Сингапуре серебро выиграл Хасан Халмурзаев. Он же победил в 2016 году уже на взрослой Олимпиаде в Бразилии. В 2014-м на юношеских Олимпийских играх в Нанкин (КНР) Михаил Игольников стал дважды золотым медалистом – в личных и командных соревнованиях. Оба также представляют Общество спортивных единоборств «Отечество».