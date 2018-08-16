Стая бродячих собак из России пугает жителей финской Иматры

По приграничной Иматре бродят семь бездомных собак. Об одичавших животных, замеченных на улицах города, в полицию сообщили обеспокоенные местные жители.

В полиции Юго-Восточной Финлянди 16 августа заявили, что стая, вероятно, пришла из России. Власти рекомендовали людям не подходить близко к животным и сообщать об их передвижениях.

Это уже не первый случай, когда бродячие собаки, перебравшиеся, по предположениям местных властей, из России, рыщут вблизи человеческого жилья на территории Финляндии в поисках пищи. Ранее этим летом сельчане из местечка Тохмаярви испугались, что бездомные псы могут быть переносчиками заболеваний, и власти принялись за отстрел.

Согласно финскому закону, животное разрешается убить, если оно представляет опасность для жизни и здоровья человека, движения транспорта или может нанести серьёзный ущерб имуществу.