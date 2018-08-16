Серебренникова не выпустили из-под домашнего ареста. Адвокат заявил о чужой подписи в отчете «Седьмой студии»

Мосгорсуд продлил до 19 сентября домашний арест Кириллу Серебренникову. На заседании 16 августа его защитник сообщил, что в отчетах «Седьмой студии» для Минкульта об использовании субсидий проектом «Платформа» стоит подпись не режиссера.

«Когда слeдствие начиналось, у Серебренникова отбирaли образцы пoчерка, отбирали обрaзцы голоса, однако ни одной экспeртизы — ни по почeрку, ни по голосу — не было прoведенo. Когда мы стали изучать материалы дела, мы увидели, что Ceрeбрeнников подписал только соглашение о предоставлении субсидий, нет больше ни одного распределительного документа. И подписал отчёты, которые направлялись в министерство культуры. Так вот, ваша честь, там подпись не Серебренникова, это вообще непонятно, кто за него подписывал эти отчёты! Когда мы попросили провести почерковедческая экспертиза, нам в ней отказали», — заявил в суде адвокат Харитонов, передает RNS.

Позже он сообщил журналистам, что в деле очень мало экспертиз: следствие провело только финансово-экономическую экспертизу, а также несколько компьютерных экспертиз.

Другой адвокат режиссера, Рената Литвина, заявила: у защиты есть основания считать подделанным протокол допроса одного из свидетелей по делу.

Ранее сообщалось о том, что на заседании суда 18 июля Серебренников признался в обналичивании субсидии Минкульта. Так, по его словам, «Седьмая студия» минимизировала налоги.