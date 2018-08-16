Россия отремонтирует здание парламента Кубы за 642 миллиона рублей

Обновленное здание гаванского Капитолия с восстановленным за деньги из российского бюджета куполом будет открыто к 500-летию столицы Кубы.

Фото: скриншот страницы сайта госзакупок

Управделами президента России нашло подрядчика для восстановления​​ золотого покрытия Национального Капитолия в Гаване, который раньше служил местом размещения высшего законодательного органа республики. Об этом сообщается на портале госзакупок.

На выполнение этих работ предполагается потратить 642,5 миллиона рублей из государственного бюджета РФ. Реконструкция начнется уже в августе, а закончится к 2020 году.

Кто стал подрядчиком работ, не сообщается.

О том, что Россия займется восстановлением одного из символов кубинской столицы, стало известно в мае 2016 года. Оказать помощь в реставрации попросили парламентарии Острова свободы.

Капитолий, построенный в 1929 году, считается одним из символов Гаваны. До 1950-х он был одним из самых высоких зданий столицы и достигал 92 метров. До 1960-го в здании размещался парламент страны. Власти Кубы собираются провести реставрацию Капитолия до конца 2019 года, когда Гавана будет праздновать 500-летие.