Проведение выборов на Украине будут обеспечивать натовским оружием. Турчинов пообещал, что жёстко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что любые попытки повлиять на волеизъявление украинцев и сорвать выборы будут жестко пресекаться сотрудниками Национальной гвардии, которые будут использовать спецсредства НАТО.

«Любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов в Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан!» – цитирует 16 августа Турчинова пресс-служба СНБО.

Он отметил, что у Нацгвардии есть все необходимые средства для обеспечения правопорядка, например, современная техника и оружие, которые используются и силовыми подразделениями НАТО.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в этой постсоветской республике пройдут 27 октября следующего года.