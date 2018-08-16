Пенсионерку из Тольятти обвиняют в экстремизме и сепаратизме. Раньше она руководила местной националистической ячейкой

Тольяттинской пенсионерке Любови Кузаевой предъявлено обвинение в экстремизме и сепаратизме. Об этом рассказал 16 августа ее защитник, адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов.

Кузаеву обвиняют в организации экстремистского сообщества, возбуждении ненависти организованной группой, возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, реабилитации нацизма, публичных призывах к сепаратизму и в осуществлении экстремистской деятельности с использованием Интернета. Об этом 16 августа сообщает сайт «Агоры».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении Любови Кузаевой в сентябре 2017 года. (С тех пор женщина не может получать пенсию из-за того, что ее счета заблокированы.) В ноябре того же года Кузаеву обвинили в реабилитации нацизма, в настоящее время к двум уголовным делам добавились еще несколько. Все они объединены в одно производство. Следствие считает, что по указке пенсионерки из Тольятти члены экстремистской «Общины Коренного Русского Народа Самарской области» (организация запрещена судом в РФ) размещали соответствующие материалы в социальных сетях. Ранее Кузаева являлась главой данной организации. Все обвинения в свой адрес женщина считает безосновательными.

14 августа жительница Тольятти была задержана на 48 часов. Ее защитник считает, что следователи в ближайшее время выйдут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей пенсионерки.