Социологи: В ЕС наименее лояльны к России Великобритания, Швеция и Прибалтика

Отношение европейских стран к России варьируется от лояльности до активного сопротивления.

Самыми лояльными по отношению к России странами Европейского союза являются Кипр и Греция, так эти у этих государств не вызывает никакого значимого сопротивления деятельности нашей страны. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра European Values, обнародованном 16 августа.

Целая группа государств игнорирует или отрицает «враждебные действия России». Сюда относят Португалию, Италию, Австрию, Венгрию, Люксембург, Мальту и Словению. В категорию «сомневающихся» вошли Бельгия, Ирландия, Болгария, Словакия и Хорватия. В особую группу отнесены «пробудившиеся» Франция, Германия, Финляндия, Чехия и Испания, которые якобы осознают угрозу, исходящую от российской стороны.

В число наименее лояльных стран, которые активно противостоят деятельности России, вошли Великобритания, Швеция, Литва, Латвия и Эстония.