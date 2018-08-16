Рекорд: Tesla Model X проехала полмиллиона километров без замены батареи и ремонтов

Один из принадлежащих калифорнийской транспортной компании автомобилей Tesla Model X на днях преодолел трехсоттысячную милю с момента начала эксплуатации, пишет 16 августа Insideevs. В километрах это почти 483 000 — более чем впечатляющая цифра.

Базирующаяся в калифорнийском городе Хоторн компания Tesloop возит пассажиров между Лос-Анджелесом и Сан-Диего исключительно на автомобилях Tesla Model S и Tesla Model X. Основной бизнес Tesloop — челночные перевозки, при этом автомобили гоняют «в хвост и в гриву», в среднем каждый накатывает по 27 тысяч километров в месяц. Заряжать их приходится иногда по 4 раза в день, при этом аккумуляторные батареи зачастую «заправляют» под завязку, на все 100 процентов, что категорически не рекомендуется производителем.

И несмотря на это черная Tesla Model X 90D по прозвищу Deuxy (автомобилям Tesla можно присваивать собственные имена, они прописываются в бортовой компьютер) официально преодолела планку в 300 000 миль (482803,2 км).

Машина эксплуатируется всего два года, она начала свою жизнь в мае 2016 года как демонстрационный экземпляр на заводе Tesla во Фремонте, а затем уже попала в Tesloop. Несмотря на солидный пробег у Deuxy оригинальная батарея и ходовая, машина не проходила капитальный ремонт и, судя по всему, ей он не требуется. Несмотря на жесткую эксплуатацию, неизбежная деградация аккумуляторной батареи составила всего 12,6 процента, и машина еще способна проехать 350 километров на одной «заправке».

Общие расходы на покупку и эксплуатацию этого автомобиля составили около 6 центов (4 рубля) на каждый километр пути.