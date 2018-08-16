Прокуратура Украины просит 15 лет заключения для Януковича по делу о госизмене

Сторона обвинения в лице Главной военной прокуратуры Украины попросила суд назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы для бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о государственной измене. Об этом заявил прокурор Максим Крым в суде 16 августа, передает 112.ua.

"Прошу уважаемый суд Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении инкриминируемых ему уголовных производств и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы", – заявил прокурор.

Ранее сегодня перед началом заседания и в перерыве произошли стычки между адвокатами Януковича и полицией. Правоохранители отказывались допускать защиту в зал заседания, что вызвало у адвокатов возмущение и протесты.

Экс-президента Украины Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Обвинительный акт по делу о госизмене Главная военная прокуратура Украины передала в суд еще в марте 2017 года. Сам Янукович в судебных заседаниях не участвует и на территории Украины отсутствует, находясь в РФ.

Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину в конце февраля 2014 года после госпереворота, совершенного националистами и известного как Евромайдан. О спецоперации по спасению экс-президента Украины рассказывал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Януковича собирались физически устранить, в итоге российские спецподразделения эвакуировали его на территорию Крыма. Позднее Янукович переехал в РФ.