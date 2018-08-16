Сеть магазинов КЕЙ предлагает 100% кэшбэк стоимости аксессуара

Магазин Кей

Готовишься покупать технику к новому учебному году? Приходи в КЕЙ за выгодными акциями. Магазин возвращает 100% цены аксессуара бонусами на карту при покупке основного товара стоимостью от 10 000 руб.

В преддверие нового учебного года КЕЙ запускает акцию для тех, кто хочет сэкономить на покупке техники. Хотите обновить ноутбук? Собираете ребенка в школу? Нужна техника для дома? КЕЙ поможет сделать покупки по-настоящему выгодными.

Суть акции

До конца сентября при покупке в КЕЙ любого товара от 10 000 руб. вместе с аксессуаром из списка стоимостью от 500 до 3 000 рублей, покупатель получает 100 % кэшбэк за аксессуар на бонусную карту. К примеру, купи ноутбук вместе с колонкой JBL GO 2 и получи 2490 баллов на карту. В акции участвует более 5 000 наименований аксессуаров, так что выбор действительно широкий. Через две недели после покупки вы можете выбирать любой товар в КЕЙ и оплачивать до 90% его стоимости бонусными баллами. Подробности акции по ссылке.

Что можно купить?

В КЕЙ вы можете найти все для учебы, работы и отдыха. Консультанты помогут подобрать компьютерную технику под разные задачи, найти смартфон и аксессуары к нему, подходящие именно вам. В КЕЙ большой выбор телевизоров, мелкой бытовой техники, товаров для активного отдыха и многого другого. В преддверье нового учебного года вы можете выбрать не только гаджеты, но и рюкзаки, пеналы, канцелярию и другие товары для школьников и студентов.

Бонусная система +1 в КЕЙ

Бонусная карта помогает сэкономить на покупках еще больше. С каждого товара на карту начисляются бонусные баллы, которые можно тратить уже через две недели по курсу 1 балл=1 рубль. Если товар отмечен знаком +1, то на него начисляются еще дополнительные акционные баллы. Карта не именная, начислять баллы вы можете по номеру телефона, что очень удобно при использовании карты всей семьей.

Организатор акции ООО «КЕЙ», ИНН 7825354444, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 8, лит А, пом. 13А. 1 балл = 1 рубль. К одному товару стоимостью от 10000 начисляется кэшбэк на 1 аксессуар. Акция не суммируется с другими акциями. Баллы действуют 1 месяц со дня активации. Акция действует только для физ. лиц и не действует при покупке в кредит. Сроки акции с 15.08.2018 по 30.09.2018 г.