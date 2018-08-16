В Петербурге появилась еще одна подгруппа по проведению пенсионного референдума
Вслед за представителями КПРФ еще трое частных лиц решили создать инициативную подгруппу для проведения референдума по пенсионной реформе в Северной столице. Не исключено, что это объединение – спойлер, который лишит коммунистов возможности провести референдум и собрать подписи граждан.
Как сообщили «Фонтанке» в Горизбиркоме, ГИК получила уведомление о создании региональной инициативной подгруппы 15 августа, в тот же день, что и от КПРФ. Документ был предоставлен бизнесменом Владимиром Кушпилем, а также некими Е.С.Багровым и С.И.Гусаком. Их вопрос для референдума звучит следующим образом: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» Формулировка отличается от формулировки коммунистов, тем не менее, смысл остается тем же.
Первое собрание подгруппы состоится 21 августа, на день раньше, чем собрание членов КПРФ.
Коммунисты на своих ресурсах еще в начале августа высказывали опасения по поводу перехвата идеи референдума о пенсионной реформе. По их мнению, подгруппы-спойлеры преследуют цель не дать КПРФ инициировать народное голосование, так как у этой партии наиболее значительный пенсионный и предпенсионный электорат.
Справка:
Для организации всероссийского референдума необходимо провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов страны. Избирком, в который поступило первое ходатайство о регистрации подгруппы, направляет в ЦИК формулировку предлагаемого вопроса для проверки на соответствие требованиям закона. ЦИК утверждает заключение о том, соответствует ли закону вопрос референдума, на основании этого региональный избирком регистрирует инициативную подгруппу или отказывает ей в регистрации.
После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. подписей.