В Петербурге появилась еще одна подгруппа по проведению пенсионного референдума

Вслед за представителями КПРФ еще трое частных лиц решили создать инициативную подгруппу для проведения референдума по пенсионной реформе в Северной столице. Не исключено, что это объединение – спойлер, который лишит коммунистов возможности провести референдум и собрать подписи граждан.

Как сообщили «Фонтанке» в Горизбиркоме, ГИК получила уведомление о создании региональной инициативной подгруппы 15 августа, в тот же день, что и от КПРФ. Документ был предоставлен бизнесменом Владимиром Кушпилем, а также некими Е.С.Багровым и С.И.Гусаком. Их вопрос для референдума звучит следующим образом: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» Формулировка отличается от формулировки коммунистов, тем не менее, смысл остается тем же.

Первое собрание подгруппы состоится 21 августа, на день раньше, чем собрание членов КПРФ.

Коммунисты на своих ресурсах еще в начале августа высказывали опасения по поводу перехвата идеи референдума о пенсионной реформе. По их мнению, подгруппы-спойлеры преследуют цель не дать КПРФ инициировать народное голосование, так как у этой партии наиболее значительный пенсионный и предпенсионный электорат.