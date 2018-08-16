Голодец сменила Мутко на посту председателя оргкомитета по подготовке к Олимпиаде

Вице-премьер России Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Как сообщается 16 августа на официальном интернет-портале правовой информации, его сменила вице-премьер Ольга Голодец.

Заместителем Голодец стал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он, в свою очередь, сменил бывшего главу ОКР Александра Жукова.

Также в состав оргкомитета вошли заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Виталий Мутко занимал должность министра спорта с 2008-го по 2016 год, а затем перешел в статус вице-премьера. В 2010-м, когда Россию выбрали хозяйкой мундиаля, ответственный за его проведение министр запомнился всем по фразе: «Лет ми спик фром май харт». После окончания ЧМ-2018 президент Владимир Путин персонально поблагодарил Мутко за организацию спортивного фестиваля. При этом в конце 2017-го Мутко отошел от подготовки чемпионата мира из-за требований FIFA – организации не нравилось, что чиновник ассоциируется с допинговым скандалом на Олимпиаде. По той же причине Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпиадах. В 2018 году Мутко вновь стал вице-премьером в новом кабмине, но теперь он отвечает не за спорт, а за строительство.

Ольга Голодец в 1984 году окончила экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. С декабря 2010 по май 2012 занимала должность заместителя мэра Москвы Сергея Собянина сначала по вопросам образования и здравоохранения, затем по социальным вопросам. С мая 2012 — вице-премьер РФ по социальным вопросам. В мае 2018 сменила Мутко на посту вице-премьера по культуре и спорту.