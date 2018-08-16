«Сексуальный родстер для кризиса среднего возраста»: BMW раскрывает секрет Z4 M40i

BMW, похоже, больше не хочет или не может держать в секрете новейший родстер BMW Z4 M40i, пишет Autoevolution. Сначала в сеть «утекали» фотографии нового родстера «в камуфляже», а теперь, за десять дней до дебюта автомобиля на Pebble Beach Concours d'Elegance, появились изображения «во всей красе».

Любой владелец внедорожника даже, в кризисе среднего возраста и с болями в позвоночнике, почувствует себя ребенком, глядя на новый Z4, уверяет издание. Этот родстер и сексуальный, и спортивный, но в то же время доступный; он гораздо лучше подходит для кризиса среднего возраста, чем Alfa Romeo 4C или Porsche Boxster – так расхваливают его журналисты.

Буква М в индексе стоит заслуженно: маленький и легкий автомобильчик прячет под капотом 360-сильный двигатель (опционально даже форсированный до 385 «лошадей»). Это машина не для ежедневных поездок, это игрушка выходного дня.

Последний BMW Z4 предыдущего поколения покинул завод в 2016 году, и казалось, что продолжения у этой линии «маленьких сексуальных родстеров» не будет. Тем более, что наступила эпоха полного господства кроссоверов, и даже седанам пришлось потесниться. Однако то, с каким энтузиазмом ловили поклонники марки BMW дозированные новости о возможном продолжении, говорит о неутихающем интересе к таким игрушкам.

Видео: YouTube/TeamFlyDrone Channel

Место дебюта BMW Z4 M40i также выбрано не случайно. Pebble Beach Concours d’Elegance – эта ежегодная выставка и конкурс старинных и антикварных автомобилей в одноименном калифорнийском курортном городке считается тусовкой для богатых и очень богатых. С некоторых пор в дополнение к старым и очень старым тщательно отреставрированным автомобилям и вне программы конкурса на Пеббл Бич стали показывать свои новинки ведущие мировые люксовые бренды. В этом году помимо BMW ожидается уж совсем неожиданный дебют: концепты будущих суперкаров привезет в Калифорнию итальянская Pininfarina.