Немецкий телеканал признал Крым российским

Один из крупнейших немецкоязычных телеканалов в Евросоюзе 3Sat признал Крым российским. Этот факт был отмечен в документальном фильме Sibirien total («Сплошь Сибирь»), премьера которого состоялась накануне вечером, 15 августа.

В начале ленты режиссеры продемонстрировали карту Российской Федерации, где Крымский полуостров был отмечен тем же цветом, что и остальная территория страны.

EADaily уточняет, что авторами фильма «Сплошь Сибирь» выступили известный немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.

Аудитория канала составляет порядка 120 млн домохозяйств в Германии, Австрии и Швейцарии. Учредителями являются телеканалы ARD и ZDF (Германия), ORF (Австрия) и SRG SSR (Швейцария). Штаб-квартира 3Sat расположена в немецком городе Майнц, там же находится головной офис второго канала немецкого федерального телевидения ZDF.

Европейский союз официально не признаёт воссоединение Крыма с Россией, которое состоялось весной 2014 года.