Генерал СК РФ Никандров получил 5,5 лет колонии за взятку по делу Шакро Молодого

Пять с половиной лет строгого режима за получение взятки назначил суд бывшему заместителю начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денису Никандрову. Об этом 16 августа пишет РБК.

Также Никандров лишен звания генерал-майора. Обвиняемый признал вину, суд проходил в особом порядке, дело рассмотрели за один день в закрытом режиме. Гособвинители запрашивали для Никандрова 5,5 года колонии и штраф в 65 млн руб.

В июле арестовали бывшего руководителя Главного следственного управления СК Москвы Александра Дрыманова. Ему вменили два эпизода получения взятки, в том числе от подчиненного.

Справка:

Задержания высокопоставленных сотрудников СКР начались летом 2016 года. Руководитель главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности комитета Михаил Максименко был признан виновным в получении взяток 500 тысяч долларов от Шакро Молодого и 50 тысяч долларов от Бадри Шенгелии и получил 13 лет колонии со штрафом 165 млн.

Экс-глава управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов и Денис Никандров признали вину в получении денег от Шакро и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

65-летний Захарий Калашов (Шакро Молодой) в марте 2018 года получил почти десять лет за вымогательство восьми миллионов рублей у владелицы столичного ресторана. Его задержали также летом 2016 года – по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице. Ранее был арестован его соратник Кочуйков, под незаконное освобождение которого Шакро выделил 1 млн долларов для подкупа сотрудников Следственного комитета.