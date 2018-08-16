Мощные ДТП с пострадавшими на Мурманском и Выборгском шоссе прояснили видео

ДТП на автодороге «Кола» 13 августа Фото: megapolisonline.ru

Видеозаписи двух серьёзных аварий, произошедших недавно в окрестностях Санкт-Петербурга, выложили 16 августа очевидцы в соцсетях.

Столкновение на трассе «Кола» (Мурманское шоссе) 13 августа, в результате которого пострадали четверо взрослых и двое детей (10-летний мальчик и 2-летняя девочка), было лобовым. Об этом свидетельствует видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Навстречу друг другу ехали «Фольксваген Поло» и «Форд Транзит». «Транзит» от удара опрокинулся.

Водитель «Форда», судя по его видео в «Мегаполисе», в больницу не поехал, хотя его «покорябало»: ударился о лобовое стекло, через которое потом и вылез. Он немного не доехал до дома в Петербурге. По его словам, водитель «Поло» уснул и поэтому вылетел на встречную полосу. Вся семья угодила в больницу, девочка находится в критическом состоянии, у родителей тоже серьёзные травмы.

ДТП от 14 августа на дороге Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), где «Лада» мощно догнала «Шевроле Тахо», зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись выложена в «ДТП и ЧП», на ней видно, что потоку, идущему по шоссе, видимо, горит зелёный. «Тахо» притормаживает – вероятно, для поворота налево, и тут его сносит «Лада».

Водитель «Лады», напомним, был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Полиция выясняет точные обстоятельства этих аварий.