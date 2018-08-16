Как Алексей Миллер подарил Петербургу вместо русского зодчего шотландского химика из Википедии

Впервые в истории Петербурга в городе установлен памятник не тому человеку. Семь лет в Александровском парке стоит статуя великого петербургского зодчего Тома де Томона с лицом шотландского химика Томаса Томсона, который не имеет никакого отношения к Северной столице. Архитектор признал ошибку и свалил вину на Википедию, из которой скачал фото. А заказчик - статуя появилась по предложению «Газпрома» - теперь решает, что с ней делать.

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Михаил Огнев/Wikipedia

Петербургу удалось переплюнуть Москву в деле установки фейковых памятников — и если в Первопрестольной перепутали чертежи автомата Калашникова на памятнике легендарному конструктору-оружейнику, то в Северной столице сразу поставили памятник не тому герою.

В 2010 году глава «Газпрома» Алексей Миллер решил преподнести дар родному городу на день рождения – поставить скульптуры, изображающие великих зодчих прошлого, покровителя Петербурга – святого Петра, а также бронзовые модели зданий – в частности, Зимнего дворца, Главного штаба и Исаакиевского собора в Александровском парке. В 2011 году, когда открыли весь комплекс площадью 1,6 гектара, там, помимо вышеперечисленного, появилась скульптурная группа «Зодчие», которая изображает великих архитекторов Российской империи, создавших облик Северной столицы: Воронихина, Баженова, Росси, Растрелли, Трезини, Захарова, Монферрана и Тома де Томона.

Последний, француз по происхождению, представитель зрелого классицизма, обогатил город перестроенным Большим театром, создал величественное здание Биржи на Стрелке Васильевского острова. Возможно, что в этот список можно было бы включить еще более масштабные проекты, но в 1813 году, обследуя здание Большого театра, архитектор упал с лесов и вскоре скончался. Его похоронили на Смоленском кладбище, а в 1955 году его прах и надгробный памятник были перенесены в Некрополь XVIII века на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Портретов инженера, жившего на рубеже 18 – 19-го веков, в открытых источниках нет. Но, как заметили только спустя семь лет после установки памятника внимательные петербуржцы, автора композиции это не смутило: он не пошёл к историкам, а взял гравюру, которая была прикреплена к статье про Тома де Томона в Википедии (сейчас она оттуда уже удалена).

Томас Томпсон, гравюра 1855 года//удаленное с сайта Wikipedia.org изображение

Скульптор натурально и точно передал все её детали, даже жабо, вот только на той гравюре был изображен шотландский ученый Томас Томсон, на 40 лет переживший петербургского зодчего. Выдающийся химик исследовал растения и теорию атомного строения вещества, всю жизнь прожил в Британской империи, но теперь вынужден стоять посреди бывшей царской столицы далекой России, к которой не имеет ровного никакого отношения.

В «Газпроме» все вопросы «Фонтанки» переадресовали автору – заслуженному художнику РФ, лауреату всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству Александру Таратынову.

Его авторству принадлежат памятник Пушкину в черногорской Подгорице, памятник королеве в Нидерландах, императору Петру III в Германии, два памятника народному артисту СССР Александрову в Москве и Рязани, памятник погибшим солдатам России в Реймсе во Франции, произведения скульптора представлены в Государственной Третьяковской галерее, во многих музеях России и зарубежных коллекциях.

В разговоре с «Фонтанкой» 15 августа он признал ошибку и сказал, что прежде никто на его работы не жаловался.

– Я главный художник проекта, ответственный за все. Рецензентов никаких не было. Информация для работы, конечно, было почерпнута из интернет-ресурсов. Но и как правильно заметили дотошные наши люди, которые увлекаются историей, была, видимо, допущена ошибка, – сказал он корреспонденту. – К историкам мы не обращались. Мы были уверены, что Интернет нам правильную информацию дает. На всех туристических сайтах стоит эта злополучная фотография Томсона, под именем Тома де Томона.

По словам Таратынова, он уже разговаривал с «Газпромом» и там должны принять решение, что теперь делать.

– Я, как автор, готов убрать эту фигуру, заменить её на другую. Поскольку Тома де Томона никто не видел, то можно сделать вымышленный, собирательный образ, что тоже часто делается.

Александр Кононов, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), отметил, что в истории Петербурга это первый такой монументальный случай ошибки и исправлять её скорее всего предстоит авторам. Но быстро сделать это не получится.

– Вряд ли те, кто был инициатором установки, смогут что-то оперативно исправить, – сказал он «Фонтанке». – Потребуется согласование КГА, ведь это будет уже вторжение в сложившийся монумент.

Глава КГА Владимир Григорьев сказал, что ничего не знает про ошибочный памятник. В пресс-службе его ведомства отметили, что им потребуется время на подготовку, и пообещали ответить на запрос «Фонтанки» позднее.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»