Рубль крепнет на финансовых биржах

Российская валюта в четверг, 16 августа, продолжает отыгрывать падение и укрепляться по отношению к доллару и евро.

На открытии торгов на Мосбирже курс американской валюты составил 66,86 рубля, что на 43,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро снизился до 76,12 рубля, потеряв 23,5 копейки. По состоянию на 12:40 рубль продолжал укрепление к евро, и сделки проводились по курсу 76,02.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов также вырос по сравнению с закрытием на 0,1%, до отметки 2268,42 пункта. А индекс РТС на 1% – до уровня 1065,71 пункта. Цена на нефть марки Brent стремится к 71 доллару за баррель.

Накануне вечером 15 августа рубль резко пошел вниз. На Московской бирже за день он потерял 1,3 руб. – и составил 67,7 рубля за доллар, а евро вырос еще больше — на 1,4 рубля, до 76,7 рубля.