Росимущество продало долю в петербургском предприятии за 0,7% рыночной цены

20% акций петербургского «Мясомолмаша» были проданы за 366 000 рублей жителю Сибири. Предприятию принадлежат пятиэтажное здание и земельный участок около Московского проспекта, рыночную стоимость которого оценивают в 250-300 миллионов рублей.

Росимущество продало принадлежавшие ему пакет акций ОАО «СПб Мясомолмаш» с шестой попытки – предыдущие пять оказались безуспешными, на акции предприятия не нашлось желающих. Первые торги прошли в сентябре 2016 года, пакет акций на них был выставлен за 23 300 000 рублей, предпоследние торги прошли в феврале 2018-го, начальная цена на них составила 19 543 000 рублей. Во всех пяти случаях желающих приобрести акции не нашлось, и последние торги Росимущество провело без объявления начальной цены.

Торги оказались успешными – новым владельцем 20% «Мясомолмаша» стал житель Норильска Игорь Игнодченков. Система «СПАРК-Интерфакс» не видит этого человека в качестве субъекта предпринимательской деятельности, в медийном пространстве он также не проявлял себя. Господин Игнодченков стал обладателем акций петербургского предприятия после того, как они были проданы Росимуществом за 366 000 рублей.

Основными видами деятельности ОАО «Мясомолмаш» является сдача в субаренду офисных помещений в пятиэтажном здании, расположенном по адресу: улица Красуцкого, дом 4А, и торговля инвентарем для мясной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», у компании имеется один актив – 99% долей в ООО «Красуцкого 4», которому до 1 января 2018 года принадлежало данное пятиэтажное здание и около 2000 квадратных метров земли под ним. Как сообщили «Фонтанке» в офисе «Мясомолмаша», здание на Красуцкого, 4, продолжает оставаться собственностью одноименного ООО.

«Мясомолмаш» арендует у принадлежащего ему ООО здание и сдает расположенные в нем помещения в субаренду всем желающим. Таким образом, объект недвижимости является единственным существенным активом «Мясомолмаша», 20% которого Росимущество продало за 366 000 рублей.

«Фонтанка» обратилась за экспертным мнением о возможной рыночной цене здания и земельного участка на Красуцкого, 4, к директору департамента инвестиционных услуг Colliers International Анне Сигаловой. По ее словам, такой объект недвижимости может стоить 250-300 миллионов рублей. 20% от 250 миллионов составляют 50 миллионов рублей – это в 136 раз больше суммы, за которую пакет акций «Мясомолмаша» ушел на торгах.

Напомним, ОАО «СПб Мясомолмаш» на данный момент находится в центре уголовного дела, которое слушается в Петроградском районном суде Петербурга. В рамках этого дела бывший председатель совета директоров компании Виктор Соловьев обвиняется в хищении 2 миллионов долларов, принадлежавших предпринимателю Виктору Хмарину, бывшему однокурснику российского президента. По версии следствия, Соловьев обеспечил возврат похищенных денег недвижимостью возглавляемого им предприятия, которое в дальнейшем было продано – сейчас на месте некогда зданий «Мясомолмаша» построен новый жилой комплекс.

Здание на Красуцкого, 4, в исследованные данным уголовным делом события не попало, и пока оно эксплуатируется предприятием, 20% акций которого недавно продало Росимущество.