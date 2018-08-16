Турция вслед за Россией избавляется от госдолга США

На фоне санкций и ухудшения отношений Анкары и Вашингтона Турция стала избавляться от ценных бумаг американского казначейства. Раньше к такому шагу прибегла Россия для «минимизации рисков».

Турция снизила свои вложения в госдолг США до 28,8 миллиарда долларов, тогда как в мае этот показатель состоял из 32,6 миллиарда. Тем самым Анкара выбыла из списка крупнейших держателей американских ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

В середине июля Россия также выбыла из списка 33 стран – держателей облигаций США. За два месяца Москва избавилась от 80 миллиардов долларов американского госдолга. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для «минимизации рисков».

Напомним, что отношения Турции и США сильно испортились в начале августа. Американский президент Дональд Трамп поднял цены на алюминий, что сильно ударило по турецкой лире, обновивший антирекорд 2001 года. Кроме того, в начале августа Вашингтон ввел санкции против Анкары, так как турецкие власти отказались освободить американского пастора Эндрю Брансона (его подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого президент Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в попытке госпереворота). В итоге Турция ввела пошлины до 140 процентов на американские товары, а также отказалась поддержать антироссийские санкции.