Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» Аню Павликову выпустили из изолятора
Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения фигурантке дела «Нового величия». 18-летнюю Анну Павликову 16 августа выпустили из следственного изолятора под домашний арест до 13 ноября.
О смягчении меры пресечения вчера попросили в Главном следственном управлении СК РФ столицы. Сторона обвинения пошла на уступки в связи с возрастом девушек и состоянием их здоровья, подорванным в изоляторе. При этом новость о ходатайстве пришла за несколько часов до «Марша матерей», который состоялся в Москве в защиту Павликовой и проходящей по этому же делу 19-летней Марии Дубовик. Прошла акция протеста и в Петербурге. В обеих столицах — без задержаний и эксцессов.
Справка:
Напомним, Дубовик и Павликова находились в СИЗО с марта. Их вместе с другими 8 фигурантами обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Шестеро потенциальных революционеров находятся в следственном изоляторе, остальных отправили под домашний арест. Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью.
Дело вызвало широкий общественный резонанс. В прессе и соцсетях началась кампания в защиту девушек. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала отпустить 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик под домашний арест из-за проблем со здоровьем.