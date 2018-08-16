Великобританию заподозрили в шпионаже за дипломатами ЕС

Европейские дипломаты, присутствовавшие на переговорах по выходу Великобритании из ЕС, опасаются, что они стали жертвами прослушки.

Их подозрения основываются на следующем обстоятельстве. Накануне этих переговоров в распоряжении властей королевства каким-то образом появилась конфиденциальная информация из специального исследования Еврокомиссии. В нём аналитики ЕС негативно оценили попытки Великобритании остаться на едином европейском рынке. Воспользовавшись полученными секретными данными, Лондон пролоббировал запрет на их обнародование. Об этом 16 августа сообщает The Telegraph.

Источник в дипломатических кругах заявил, что у Британии была конфиденциальная информация, которую готовили еврочиновники, прямо перед встречей премьер-министра Терезы Мэй и европейских лидеров.

Британские спецслужбы опровергли обвинения в слежке за европейскими дипломатами.

Напомним, что решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Итоговое заявление по Brexit утвердили на саммите 27 стран ЕС 29 июня 2018 года. Законопроект о процедуре (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit – 23:00 29 марта 2019 года.