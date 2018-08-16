Setl City приступает к чистовой отделке квартир в первой очереди ЖК «Палацио»

Setl City

Компания Setl City приступает к чистовой отделке в домах первой очереди ЖК «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.

Секции уже возведены под крышу, полностью завершены работы по бетонированию стен и перекрытий, продолжаются фасадные работы. Плановый срок сдачи первой очереди – декабрь 2018 года.

Setl City предлагает своим покупателям два варианта чистовой отделки квартир на выбор: «Ваниль» (светлые тона) и «Шоколад» (темные тона). Отделка включает в себя кафельную плитку и полный комплект сантехники в санузлах, ламинат, плинтусы с кабель-каналом, обои под покраску, межкомнатные двери с наличниками и фурнитурой. Жилой комплекс предлагает уникальные видовые квартиры с террасами и панорамными окнами.

Setl City

Помимо отделочных работ, компания также приступает к благоустройству придомовой территории. Во внутренних дворах предусмотрены площадки для отдыха, современные детские площадки с безопасным покрытием и спортивные зоны. После завершения всех строительных работ будет выполнено озеленение – на территории комплекса высадят карликовые горные сосны, снежноягодник и другие декоративные кустарники.

Внутренняя территория жилого комплекса будет разделена на шесть приватных двориков с собственным доступом для жителей каждой секции. Все здания имеют свой индивидуальный цвет и декоративные украшения — карнизы, кованые решетки, балюстрады.

В секциях второй очереди строительства монолитные работы и каменная кладка выполнены на 50%, окончание этих работ запланировано на конец текущего года. Также частично готовы внутренние и внешние инженерные сети. Плановый ввод в эксплуатацию домов второй очереди – 3 квартал 2019 года.

Квартал бизнес-класса «Палацио» возводится в престижном районе города с развитой транспортной инфраструктурой. В 15 минутах ходьбы от проекта располагаются станции метро «Василеостровская» и «Приморская», 2 минуты займет дорога до новой строящейся станции, вестибюль которой расположится на Большом пр. В.О.

Эксклюзивным брокером проекта «Палацио» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", разрешение на строительство № 78-002-0099.1-2015 от 07.10.2015, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations