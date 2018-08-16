ГАЗ был не готов встретить стоящее авто на КАД и закувыркался, цепляя соседей

Один человек серьёзно пострадал в результате массовой аварии на КАД, произошедшей в ночь с 15 на 16 августа, около 23:30, на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Причина, не раз за последнее время приводившая к трагедиям, – наезд на стоящее транспортное средство, по словам очевидцев, такси.

Аварии на самом деле было две. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предварительная версия такова. В стоящую «Ладу», водитель которой ожидал оформления предыдущего ДТП, врезалась «Газель», которая затем ударилась о силовое ограждение, столкнулась с «КИА» и «Ивеко» и опрокинулась. Пострадал 42-летний мужчина, управлявший «Газелью». В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован.

Вариациями делятся очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Таксист зацепил отбойник и вышел поставить знак аварийной остановки. Газелист в темноте в последний момент увидел это и, уходя от столкновения с такси, толкнул в бок «Ивеко» и закувыркался, попутно цепляя «Сид». Мой «Санта Фе» чудом остался невредим», – рассказывает Станислав.

«Там изначально таксист въехал в какой-то серый (или тёмный) хэтчбек, у того бампер был помят и треснут. Я проезжала мимо, когда таксист только знак достал и начал собирать его», – уточняет Ольга.

«Он догнал «Сид», они только все отфоткали и сели по машинам, как газелист нарисовался, – пишет Надежда. – Чуть бы дольше фоткали, и самих бы не было».

На кадрах с места аварии видно, что она произошла на ремонтируемом участке КАД.

Напомним, 7 августа на КАД также в месте дорожных работ из-за небольшого ДТП остановился автобус. Водитель вышел, и тут его насмерть сбил легковой автомобиль. Этот момент попал на видео.

17 июля на ЗСД был сбит водитель, который вышел из машины, чтобы поднять улетевший с грузовика кусок пенопласта. В то же время на КАД «Форд Транзит» врезался в остановившуюся «Ладу Весту», в результате в «Ладе» погибла женщина и тяжело пострадал мужчина.

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео.

В начале мая также на КАД у другого «Матиза» лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.