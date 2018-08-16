Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста

С Эльбруса эвакуировали альпиниста, об этом сообщает 16 августа ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"На высоте 4800 метров медиками отряда ЦЕНТРОСПАС пострадавшему туристу 1962 года рождения была оказана первая медицинская помощь, после чего на коммерческом вертолете Heliaction он был эвакуирован в город Пятигорск", – сообщают спасатели.

Поисково-спасательная операция началась сегодня в 7:40 утра, когда в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила предварительная информация о том, что на горе Эльбрус в районе высоты 5300 метров «Седловина» сорвался участник восхождения и получил травмы различной степени тяжести.

Другие данные о пострадавшем не приводятся.